Die Aktien von BP und Shell können zum Start in die neue Woche deutlich zulegen. Denn die Ölpreise sind stark gestiegen und haben an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent mit 112,58 US-Dollar satte 4,65 Dollar mehr als am Freitag. Bei WTI ging es um 4,63 Dollar auf 109,33 Dollar nach oben. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den starken Preisanstieg mit Marktspekulationen, wonach die EU einen Importstopp für Öllieferungen ...

