Tampa Bay, Berlin (ots) -KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Bericht "The Forrester Wave: Security Awareness and Training Solutions, Q1 2022" als Leader positioniert. Der Bericht bewertet anhand von 30 Kriterien 11 Anbieter auf dem Markt für Security Awareness und Training. KnowBe4 erhielt in 16 der 30 Bewertungskriterien die höchstmögliche Punktzahl."Die Nennung als eines der führenden Unternehmen in "The Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions" ist eine Ehre für uns", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Wir sind besonders stolz auf die Ergebnisse im Kriterium Verwaltung und Support, wo wir die höchstmögliche Punktzahl in den Unterkriterien Onboarding, globale Präsenz sowie Kundensupport und Erfolg erhielten. Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen von Unternehmen. KnowBe4 strebt nach Innovationen und leitet Unternehmen zu einer langfristigen Security Awareness sowie einem Verhaltens- und Kulturwandel.""Wir haben daran gearbeitet, ein umfassendes, evidenzbasiertes, branchenweit einzigartiges Security Culture Maturity Model (https://www.knowbe4.com/security-culture-maturity-model) zu entwickeln, um das Wissen, die Überzeugungen, die Werte und das Verhalten der Mitarbeiter zu identifizieren und zu stärken, damit sie zu einer effektiven menschlichen Verteidigungsschicht werden können."Um eine vollständige Kopie von "The Forrester Wave for Security Awareness and Training Solutions" herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.knowbe4.com/forrester-wave-security-awareness-training.