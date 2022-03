Speziell an Frauen und Diverse wendet sich die Gaming-Plattform Dorian. Das storyzentrierte Konzept für Autor:innen erhielt nun eine millionenschwere Finanzierung. Die Serie-A-Runde des Spiele-Netzwerks Dorian hat 14 Millionen US-Dollar eingebracht. Neben den auf Spiele spezialisierten Venture-Capital-Gebern March Games und VGames beteiligten sich auch London Venture Partners und Graham & Walkers an der Finanzierung. Das berichtet Games Industry. Dorian konzentriert sich auf die Umsetzung von fiktiven Geschichten in Visual-Novel-Titeln. 3.500 solcher ...

