Das World AI Cannes Festival (WAICF) ist die erste globale Veranstaltung, die ausschließlich der künstlichen Intelligenz gewidmet ist. Hier stehen innovative Arbeit leistende technische Führungskräfte sowie wirtschaftliche, menschliche und soziale Fragen im Brennpunkt, die unser Leben in ganz naher Zukunft prägen werden. Für Fachleute ist diese Veranstaltung eine Chance, eine Bilanz der aktuellen Marktsituation zu ziehen, die besten Experten kennen zu lernen und mit Entscheidungsträgern und Führungskräften bedeutender Unternehmen zusammenzutreffen. Am letzten Tag der Veranstaltung öffnet das Palais des Festivals et des Congrès in Cannes seine Pforten auch für die Öffentlichkeit.

Zwei Tage speziell für die Fachwelt

Am Donnerstag, den 14. April und Freitag, den 15. April bildet Cannes das Zentrum des globalen KI-Ökosystems.

Unternehmer, Meinungsmacher, Entscheidungsträger und Fachleute kommen hier zusammen, um Wissen zu teilen, sich auszutauschen und die künstliche Intelligenz der Zukunft kennen zu lernen. Im Palais des Festivals-Komplex finden mehr als 250 Konferenzen, Workshops und Startup-Vorstellungen statt. Das vollständige Konferenzprogramm und die Referentenliste finden Sie auf der WAICF-Website.

Die innovativsten Technologieunternehmen und Startups auf der Fachmesse

WAICF bringt die weltweit führenden KI-Akteure zusammen (z. B. IBM, Hewlett Packard Enterprise, Meta, Microsoft, Nvidia, Sensetime und Veritone) sowie eine ganze Reihe von Pionierarbeit leistenden Startup-Unternehmen. Mehr als 120 Aussteller führen ihre neuesten Technologien, Lösungen und Dienstleistungen vor Tausenden von Fachleuten vor, die sich nach neuen Tools für geschäftliche Herausforderungen umsehen und ihre KI-Strategien optimieren möchten.

Mit den Cannes Neurons Awards werden herausragende Projekte gewürdigt

In drei Kategorien integrative KI, nachhaltige KI und kreative KI werden die 'Cannes Neurons Awards' für die innovativsten KI-Projekte unserer Zeit verliehen.

Die Fachjury, das WAICF Honorary Committee, bestehend aus 14 prominenten Persönlichkeiten aus der Technologiebranche, hat bereits zwei Finalisten pro Kategorie ausgewählt und die endgültige Entscheidung fällt am Freitag, den 15. April 2022. Die Finalisten stellen ihre Projekte in "Ausscheidungskämpfen" vor und die Zuschauer können live elektronisch abstimmen, um die Sieger zu ermitteln.

Ein Tag der Entdeckung für die Öffentlichkeit

Am Samstag, den 16. April, öffnet das WAICF seine Türen für das allgemeine Publikum und wird damit zu einem Zentrum zum Entdecken, Lernen und Nachdenken über künstliche Intelligenz. An diesem Tag erhalten Besucher die Chance fünf Themenzonen zu erkunden. Jede Zone bietet einen Sonderbereich für Vorführungen und immersive Erlebnisse. In diesen Zonen, die auch am 14. und 15. April zugänglich sind, werden Innovationen für den Alltag präsentiert:

Beauty/Luxus/Gesundheit/Wellness

Sport

Humanressourcen

Kunst Kultur

Umwelt

Presseakkreditierungen

Für eine Presseakkreditierung für den Zugang zum Festival in Cannes und zum Online-Programm wenden Sie sich bitte an das Pressebüro: waicf@agence-profile.com

Über das WAICF

Das World AI Cannes Festival entstand aus dem Wunsch, Fachleute aus der Wirtschaft und dem Bereich künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Teilnehmer erhalten Gelegenheit, über ein reichhaltiges und vielfältiges Programm die zahlreichen Arten und Weisen zu entdecken und zu verstehen, mit denen künstliche Intelligenz unser Leben beeinflusst. Das World AI Cannes Festival präsentiert zudem auch eine einzigartige Chance für Geschäftsleute, innovative Ideen, neue Informationen und neue Erkenntnisse kennen zu lernen. Firmen sind eingeladen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen vorzustellen und sich mit führenden Branchenakteuren und Entscheidungsträgern auszutauschen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220316006063/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Pressevertreter, World AI Cannes Festival 2022:

Agence Profile

+33 01 56 26 72 00

Jennifer Loison +33 6 10 22 52 37 waicf@agence-profile.com