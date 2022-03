Toronto, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -Erzielt einen rekordverdächtigen Jahresumsatz von 173,8 Millionen DollarErhöht den Bitcoin-Bestand bis 2021 um 100 % auf 5.5182021 stieg das bereinigte EBITDA auf 96,6 Millionen DollarHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, freut sich, seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr bekannt zu geben. Alle Dollarangaben sind in kanadischen Dollar ("CAD"), sofern nicht anders angegeben."2021 war für Hut 8 ein Jahr des Wandels, das durch ein beträchtliches Wachstum ergänzt wurde", sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Durch die Verfolgung einer diversifizierten Strategie haben wir uns von unserer Vergleichsgruppe unterschieden und sind dadurch das einzige Unternehmen in Nordamerika geworden, das sowohl digitale Assets abbaut als auch auf unserem traditionellen Infrastrukturgeschäft aufbaut, um Unternehmen im Web 3.0 und im Metaverse zu unterstützen.""Wir haben im Geschäftsjahr 2021 bei allen wichtigen Finanz- und Betriebskennzahlen beträchtliche Verbesserungen erzielt und unseren Aktionären ein Rekordergebnis geliefert", so Shane Downey, CFO von Hut 8. "Wir verfügen weiterhin über eine der größten selbst geschürften Bitcoin-Reserven der Welt, die derzeit mehr als 6.200 Bitcoin umfasst, und freuen uns darauf, die Betriebseffizienz unserer Mining-Standorte durch den Einsatz von Minern der nächsten Generation zu steigern."2021 HIGHLIGHTS- Rekordumsätze in Höhe von 173,8 Mio. Dollar im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021, wobei unser Eigenminenbetrieb 165,4 Mio. Dollar und unser erweiterter Hosting-Service 8,4 Mio. Dollar erwirtschaftete. Im Jahr 2021 haben wir 2.786 Bitcoin geschürft.- Das Unternehmen war der erste kanadische Minenbetreiber, der seine Stammaktien am 15. Juni 2021 an der Nasdaq-Börse ("Nasdaq") notierte.- Am 3. Dezember 2021 wurde Hut 8 als erstes Unternehmen der Branche in den S&P TSX Index aufgenommen.- Das Unternehmen erwarb im Jahr 2021 insgesamt 31.912 MicroBT-Whatsminer, darunter M30S-, M30S+-, M30S++- und M31S+-Miner. Wir gehen davon aus, dass die rund 10.000 noch nicht erhaltenen Miner im Laufe des Jahres 2022 in regelmäßigen Abständen ausgeliefert werden.- Am 30. Dezember 2021 schloss das Unternehmen mit Trinity Capital Inc. ("Trinity") einen vorrangig besicherten Ausrüstungsfinanzierungskredit in Höhe von 38,3 Mio. $ (30 Mio. US$) ab. Die Ausrüstungsfinanzierung stellt dem Unternehmen nicht verwässerndes Wachstumskapital zur Verfügung und wurde so strukturiert, dass die Unterstützung von Sicherheiten auf bestimmte neue MicroBT-Maschinen beschränkt ist, die an den unternehmenseigenen Standorten Medicine Hat, Alberta, und North Bay, Ontario, installiert werden.HASHRATE UPDATEAm 31. Dezember 2021 hatte Hut 8 eine installierte Hashrate von ca. 2,0 EH/s, die die umgewandelte Hashrate unserer Flotte von NVIDIA-GPUs einschließt. Die Hash-Rate wird bis zum 28. Februar 2022 auf 2,5 EH/s erhöht.Die derzeitige Kapazität des Unternehmens liegt bei ca. 3,55 EH/s, sobald alle bestellten Miner eingetroffen sind und eingesetzt werden, einschließlich der umgewandelten Hashrate unserer Flotte von NVIDIA-GPUs.BITCOIN-BESTAND UND -WERTZum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über ein Gesamtguthaben von 5.518 Bitcoin mit einem Marktwert von 323,9 Millionen Dollar, einschließlich 2.000 Bitcoin, die im Rahmen der Fiat-Renditestrategie des Unternehmens verliehen wurden. Hut 8 setzt weiterhin auf seine "HODL"-Strategie und unternimmt aktive Schritte, um kanadische und US-Dollars zu generieren, um die Betriebskosten zu finanzieren, und vermeidet gleichzeitig den Verkauf von Bitcoin. In Q4-2021 wurden 100 % des selbst geschürften Bitcoins in Verwahrung genommen.OPERATIVER UND FINANZIELLER ÜBERBLICKFür die Drei Monate Zwölf MonateZeiträume bis bis Ende bis Endezum 31.Dezember(Tausend CAD, 2021 2020 2021 2020mit Ausnahmeder Beträge jeAktie)OperativeErgebnisseGeschürfte 789 516 2.786 2.798digitaleVermögenswerteFinanzielleErgebnisseEinnahmen 57.901 $ 12.986 $ 173.774 $ 40.711 $insgesamt(111.178) 27.330 (72.710) 19.040Netto(verlust)ertragMining Profit 39.146 1.314 108.127 984(i)Bereinigtes 35.264 1.618 96.593 (206)EBITDA (i)Gewinn proAktieReingewinn - (0,67) $ 0,28 $ (0,54) $ 0,20 $unverwässertReingewinn - (0,67) $ 0,28 $ (0,54) $ 0,20 $verwässert(i)Nicht-IFRS-Kennzahl- sieheAbschnitt"Nicht-IFRS-Kennzahlen"unten.BestimmteVergleichszahlenwurden, soweiterforderlich,an dieDarstellungdes aktuellenZeitraumsangepasst.Zum(Tausend CAD) 31. Dezember 31. Dezember2021 2020FinanzielleLageBargeld 140.127 $ 2.816 $Digitale 323.946 $ 101.962 $VermögenswerteinsgesamtGesamtvermögen 720.709 $ 145.202 $154.741 $ 29.647 $VerbindlichkeiteninsgesamtEigenkapital 565.967 $ 115.555 $insgesamt- Der Umsatz für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr betrug 173,8 Millionen Dollar, verglichen mit 40,7 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Anstieg um 327 % ist in erster Linie auf die Mining-Aktivitäten des Unternehmens zurückzuführen, wo das Unternehmen 2.786 Bitcoin schürfte und 165,4 Mio. Dollar Umsatz erzielte, gegenüber 2.798 Bitcoin und 39,0 Mio. Dollar Umsatz im Vorjahr. Das Unternehmen hat seine Bitcoin-Mining-Kapazität trotz des erheblichen Anstiegs der Bitcoin-Netzwerkschwierigkeit im Vergleich zum Vorjahr aufrechterhalten, indem es im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 zusätzliche, effizientere Miner eingesetzt hat. Der Anstieg des Bitcoin-Preises führte zu einem durchschnittlichen Umsatz pro gemintem Bitcoin von 59.367 Dollar im Jahr 2021, verglichen mit einem durchschnittlichen Umsatz pro gemintem Bitcoin von 13.925 Dollar im Jahr 2020. Die Hosting-Dienste des Unternehmens trugen im Berichtsjahr 8,4 Millionen Dollar zum Umsatz bei, verglichen mit 1,7 Millionen Dollar im Vorjahr.- Die Umsatzkosten setzen sich aus den Betriebskosten und Abschreibungen zusammen und beliefen sich für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr auf 85,0 Mio. Dollar, verglichen mit 59,2 Mio. Dollar im Vorjahr. Die durchschnittlichen Betriebskosten für das Mining eines Bitcoins im Jahr 2021 betrugen etwa 22.100 Dollar, verglichen mit etwa 13.600 Dollar im Vorjahreszeitraum, wobei der Anstieg in erster Linie auf das Halbierungsereignis im Mai 2020 sowie auf die erhöhte Netzwerkschwierigkeit in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zurückzuführen ist. Die Abschreibungsaufwendungen stiegen im Jahr 2021 auf 23,3 Mio. Dollar im Vergleich zu 21,3 Mio. Dollar im Jahr 2020, was auf die erhöhte Anzahl der im Laufe des Jahres eingesetzten Miner zurückzuführen ist und teilweise durch die Verlängerung der geschätzten Nutzungsdauer der Infrastrukturanlagen von 4 auf 10 Jahre ausgeglichen wurde.- Der Nettoverlust betrug 72,7 Millionen Dollar für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, verglichen mit einem Nettogewinn von 19,0 Millionen Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Die Veränderung ist in erster Linie auf einen nicht zahlungswirksamen Neubewertungsverlust bei den Optionsscheinen für Verbindlichkeiten in Höhe von 114,2 Millionen Dollar zurückzuführen, der teilweise durch höhere Einnahmen ausgeglichen wurde.- Das bereinigte EBITDA (eine Nicht-IFRS-Kennzahl) stieg für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr um 96,8 Millionen Dollar im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Der Anstieg wurde durch höhere Gewinne aus dem Abbau von digitalen Vermögenswerten verursacht, die teilweise durch höhere allgemeine und administrative Kosten ausgeglichen wurden, die zur Unterstützung des Unternehmenswachstums anfielen.- Die digitalen Vermögenswerte bestehen aus Bitcoin, die zum 31. Dezember 2021 einen Saldo von 5.518 Bitcoin und einen Marktwert von 323,9 Mio. Dollar aufwiesen. Dieser Saldo setzte sich aus 3.518 verwahrten Bitcoin und 2.000 im Rahmen von Leihvereinbarungen gehaltenen Bitcoin zusammen.- Nachdem Tanya Woods das Unternehmen im März 2022 verlassen hat, wird derzeit ein neuer Genral Counsel und Corporate Secretary gesucht.NICHT-IFRS-MASSNAHMENIn dieser MD&A wird auf bestimmte Kennzahlen verwiesen, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Sie sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen wie das "Adjusted EBITDA" und den "Mining Profit" als zusätzliche Informationen, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis der Betriebsergebnisse des Unternehmens aus der Sicht der Geschäftsführung zu ermöglichen.Die folgenden Tabellen stellen eine Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen, die vom Unternehmen zur Analyse der operativen Leistung von Hut 8 verwendet werden, zu den nächstgelegenen IFRS-Kennzahlen dar und sollten in Verbindung mit der geprüften konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und der geprüften konsolidierten Kapitalflussrechnung gelesen werden, die in den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr enthalten sind.Mining ProfitDer "Mining Profit" entspricht dem Bruttogewinn (Umsatz abzüglich Umsatzkosten) ohne Abschreibungen und ohne die den Hosting-Diensten direkt zurechenbaren Umsatz- und Standortbetriebskosten. Der Mining Profit zeigt die Rentabilität des Kerngeschäfts des Unternehmens mit dem Abbau von digitalen Vermögenswerten, ohne die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Abschreibungskosten.Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Bruttogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem Mining Profit:Für die Drei Monate bis Zwölf Monate bisZeiträume bis Ende Endezum 31. Dezember(Tausend CAD) 2021 2020 2021 2020Bruttogewinn 30.567 $ (971) $ 88.798 $ (18.533) $(-verlust)Hinzufügen(abziehen):Einnahmen aus (2.352) (1.260) (8.376) (1.748)HostingDem Hosting 1.616 - 4.417 -zurechenbareBetriebskostender WebsiteAbschreibung und 9.315 3.545 23.288 21.265AmortisationMining Profit 39.146 $ 1.314 $ 108.127 $ 984 $Bereinigtes EBITDADas "Adjusted EBITDA" steht für das EBITDA (Nettogewinn oder -verlust ohne Nettofinanzerträge oder -aufwendungen, Einkommenssteuern oder -rückerstattungen, Abschreibungen und Amortisationen), bereinigt um nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Zeitwertgewinne oder -verluste aus der Neubewertung digitaler Vermögenswerte, einmalige Wertminderungen oder Wertaufholungen sowie Kosten im Zusammenhang mit einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen. Das Adjusted EBITDA wird verwendet, um die Rentabilität ohne die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Rechnungslegungsgrundsätzen, der Kapitalstruktur, der Besteuerung und von einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen zu bewerten. Diese Leistungskennzahl bietet eine konsistente vergleichbare Messgröße für die Rentabilität des Unternehmens über verschiedene Zeiträume hinweg.Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem Adjusted EBITDA:Für die Drei Monate bis Zwölf Monate bisZeiträume bis Ende Endezum 31. Dezember(Tausend CAD) 2021 2020 2021 2020Nettogewinn (111.178) $ 27.330 $ (72.710) $ 19.040 $(-verlust)Hinzufügen(abziehen):(326) 532 (1.498) 2.441NettofinanzierungskostenAbschreibung und 9.315 3.545 23.288 21.265AmortisationAktienbasierte 2.550 195 9.875 (284)VergütungNeubewertung - - - (13.714)digitalerVermögenswerteAufhebung von - (13.162) - (13.162)Wertminderungenund SonstigesGewinn aus der - (1.014) (182) (2.815)NutzungdigitalerVermögenswerteDevisen 1.741 (1.182) 3.143 (409)Einbehaltung von - - 1.246 -Steuern aufaktienbasierteVergütungen4.892 429 10.694 1.945UmsatzsteueraufwandEinmalige 2.033 - 2.956 542TransaktionskostenLatente 12.076 (15.049) 5.620 (15.049)Ertragsteuererstattung(-aufwand)Verlust aus der 114.161 - 114.161 -Neubewertung vonOptionsscheinenBereinigtes 35.264 $ 1.618 $ 96.593 $ (206) $EBITDATelefonkonferenzDie Hut 8 Mining Q4-Telefonkonferenz beginnt heute, am 17. März 2022, um 10.00 Uhr ET. Diejenigen, die sich telefonisch anmelden möchten, sollten sich 5 Minuten vorher unter der unten angegebenen Nummer einwählen:- In Nordamerika: 1-800-774-6070, Zugangscode: 6185409#- Außerhalb Nordamerikas: 1-630-691-2753, Zugangscode: 6185409#- Ein Webinar wird hier verfügbar sein.Analysten-Berichterstattung über Hut 8 Mining:Eine vollständige Liste der Hut 8 Mining-Analystenberichte finden Sie hier.ZUKUNFTSORIENTIERTE INFORMATIONENDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch die Worte "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsorientierte Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Tatsachen, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Projektionen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens vom 17. März 2022, der auf www.sedar.com verfügbar ist, ausführlicher beschrieben sind. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Informationen zu Hut 8Hut 8 ist ein Unternehmen, das in Alberta, Kanada, im industriellen Maßstab digitale Assets schürft. Das Unternehmen ist einer der größten innovationsorientierten Miner für digitale Vermögenswerte in Nordamerika und unterstützt seit 2018 offene und dezentrale Systeme. Mit Sitz im energiereichen Alberta, Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten installierten Kapazitätsraten der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin im Vergleich zu anderen Minern für digitale Vermögenswerte und börsennotierten Unternehmen weltweit. Hut 8 verfolgt die Strategie, Bitcoin zu schürfen und zu halten und gleichzeitig eine diversifizierte Geschäfts- und Ertragsstrategie aufzubauen, um den Shareholder Value zu steigern und zu schützen, unabhängig von der Entwicklung des Bitcoin-Preises. Die mehrgleisige Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst profitables Mining von digitalen Vermögenswerten, White-Label-Hochleistungsrechner-Hosting sowie Ertrags- und Einkommensprogramme, die die Bitcoin-Reserven des Unternehmens nutzen. Nach schnellem Wachstum und einer hervorragenden Bilanz war Hut 8 das erste börsennotierte Mining Unternehmen an der TSX und das erste kanadische Mining Unternehmen, das am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Das Team von Hut 8 besteht aus Technologen, die an dezentralisierte Systeme glauben, leistungsstarke, branchenführende Lösungen entwickeln und Innovationen in den Bereichen Digital Asset Mining und High-Performance-Computing vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Anpassung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards ("ESG") liegt. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Anlagen zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.Kontakt:Sue Ennis, sue@hut8mining.com; Hut 8 Media Relations, Dea Masotti Payne, North Strategic, dea.masottipayne@northstrategic.comOriginal-Content von: Hut 8 Mining Corp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160948/5176458