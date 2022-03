Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - La Française, ein Multi-Asset-Class-Investmentmanager mit Hauptsitz in Paris und einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2021), ist einer der fünf neuen Unterzeichner der Finance for Biodiversity Pledge, so La Française in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...