ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Chemiesektor habe in diesem Jahr mit minus 11 Prozent bislang deutlich mehr nachgegeben als der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit seinen 3 Prozent, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt weiterhin Industriegas-Aktien wie Linde sowie Konzerne wie Symrise, die sich eng an Konsumentenprodukten orientieren./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 17:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

