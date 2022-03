BERLIN (dpa-AFX) - Zum Umgang mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen fordert Grünen-Chef Omid Nouripour einen ministeriumsübergreifenden Krisenstab im Kanzleramt. Dieser solle die Fäden zusammenhalten und sich um "Kommunikation und Koordination" kümmern, sagte Nouripour am Montag in Berlin. Als Beispiele nannte er Kinderbetreuung, schulische Bildung und gesundheitliche Fragen. Bislang stimmt sich das Bundesinnenministerium mit den Ländern regelmäßig zu Fragen der Unterbringung der Geflüchteten ab.

Die Menschen müssten dort, wo sie in Deutschland ankommen, schnell registriert werden, verlangte Nouripour, also etwa in Berlin, Cottbus oder Frankfurt/Oder. Dies sei dringend nötig, weil davon die Verteilung innerhalb Deutschlands abhänge. "Wir haben es mit einer dramatischen Situation zu tun", sagte der Grünen-Politiker. Das gelte insbesondere für Polen, aber nicht nur. Weitere EU-Staaten sollten sich zur Aufnahme bereiterklären, auch in den USA und Kanada gebe es dazu eine Bereitschaft./hrz/DP/ngu