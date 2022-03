Bereits Mitte vergangener Woche teilte die Foxconn-Mutter Hon Hai mit, dass der Betrieb der iPhone-Produktionsstätten in der chinesischen Metropole Shenzhen wieder teilweise aufgenommen wurden. Am heutigen Montag berichtet nun die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Apple-Zulieferer beinahe wieder normal arbeite.Reuters zitiert eine Unternehmensmeldung in der es heißt, dass man an den großen Standorten in den Stadtteilen Longhua und Guanlan grundsätzlich den normalen Arbeits- und Produktionsbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...