Der E-Lkw-Bauer Nikola will offenbar 200 Millionen Stammaktien ausgeben und auf diesem Weg 1,5 Milliarden Dollar einnehmen. Mit dem Geld soll unter anderem die zweite Phase des Werks in Coolidge, Arizona, umgesetzt werden. Das Unternehmen gab zudem an, dass es die Erlöse aus den Aktienverkäufe für Akquisitionen verwenden könne - konkrete Übernahmeziele wurden aber nicht genannt. Über den Plan soll ...

