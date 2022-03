Danfoss A/S setzt jetzt den geplanten Generationswechsel in der Familienbesitzstruktur um. Der ehemalige CEO Jørgen Mads Clausen kündigte an, dass er zur Jahreshauptversammlung als Vorstandsvorsitzender von Danfoss A/S zurücktreten wird. Der stellvertretende Vorsitzende Jens Bjerg Sørensen wird zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Wie bereits angekündigt, hat Jørgen Mads Clausen den Vorstand darüber informiert, dass er mit Wirkung vom 25. März 2022, an dem die nächste Jahreshauptversammlung stattfinden wird, von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender von Danfoss A/S zurücktreten wird.

Clausen bleibt bis zur Jahreshauptversammlung am 25. März 2022, an dem seine derzeitige Amtszeit endet, Mitglied des Vorstands.

Der Vorstand von Danfoss A/S ernennt den derzeitigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jens Bjerg Sørensen zum Nachfolger von Clausen als Vorstandsvorsitzender nach der Hauptversammlung.

Clausen äußerte sich dazu folgendermaßen:

"Danfoss ist nun ein stärkeres, größeres und globaleres Unternehmen, aber auch ein Unternehmen mit dem klaren Ziel, mit unseren energieeffizienten Produkten und Lösungen einen Beitrag zum «grünen» Wandel und zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Dies ist ein Ergebnis unserer Geschäftsstrategie, die jetzt um eine ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie erweitert wird. Es war mir eine große Freude, das Lebenswerk meiner Eltern zum Wohle Südjütlands, Dänemarks und der ganzen Welt zu bewahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass die nächste Generation die Führung übernimmt. Dies ist für mich genau der richtige Zeitpunkt."

Clausen war von 1996 bis 2008 CEO von Danfoss und seit der Jahreshauptversammlung 2009 Vorstandsvorsitzender. Trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand beabsichtigt er, sein starkes Engagement für Danfoss fortzuführen. Damit folgt er der Tradition von Bitten Clausen, die von 1966 bis 1971 eine der weltweit ersten weiblichen Vorstandsvorsitzenden und danach bis 1989 stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Danfoss war.

Clausen ergänzte:

"Ich werde dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen und gegenüber unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern die Familie vertreten. Doch nun freuen sich sowohl meine Geschwister als auch meine Frau und ich darüber, dass die dritte Generation der Familie ihr Engagement für Danfoss einbringt, indem sie mehr Verantwortung übernimmt. Gleichzeitig könnten wir uns keinen besseren Vorstandsvorsitzenden als Jens Bjerg Sørensen vorstellen. Er verfügt über die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen sowie über den erforderlichen Einblick in das Unternehmen und unsere Unternehmenskultur. Er ist in der Lage, Danfoss gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern, dem Management und unseren Mitarbeitenden in eine neue Dimension zu führen."

Jens Bjerg Sørensen kommentierte dies wie folgt:

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt werde. Danfoss kann eine beeindruckende Geschichte vorweisen. Die langfristige Eigentümerschaft und die starken Werte der Familie tragen wesentlich dazu bei, dass Danfoss heute entscheidenden Einfluss darauf hat, ob der Welt der «grüne» Wandel gelingen wird. Danfoss ist finanziell stärker denn je aufgestellt und hat sich während der Zeit von Jørgen Mads Clausen als Vorstandsvorsitzender erheblich weiterentwickelt. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender habe ich die enge Zusammenarbeit von Clausen und Kim Fausing, dem CEO von Danfoss, beobachtet, die meines Erachtens für den Erfolg von Danfoss von entscheidender Bedeutung ist. Ich beabsichtige, dies gemeinsam mit dem neuen Vorstand so fortzusetzen."

Jens Bjerg Sørensen ist seit dem Jahr 2000 CEO von Schouw Co. Zusätzlich zu seiner Position als CEO ist er Vorstandsvorsitzender in einer Reihe von weiteren Unternehmen.

Jørgen Mads Clausen wird auf der Jahreshauptversammlung in Übereinstimmung mit der Satzung des Unternehmens aus dem Vorstand ausscheiden. William Erwin Hoover Jr. hat ebenfalls sein Ausscheiden angekündigt; Karin Dohm wurde als seine Nachfolgerin nominiert. Dohm verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Strategie, Finanzen und Risikomanagement, einschließlich MaRisk und Compliance. Sie war bei der Deutschen Bank als Global Head of Government Regulatory Affairs tätig und war Partner bei Deloitte (Financial Services). Derzeit ist sie CFO der Hornbach Holding AG Co. Darüber hinaus wurde Mads Clausen für den Vorstand nominiert.

Künftig gestaltet sich die Familienbesitzstruktur von Danfoss A/S und der Stiftung wie folgt:

Mads-Peter Clausen, der Sohn von Peter Mads Clausen, wird weiterhin im Vorstand von Danfoss A/S vertreten sein, dem er seit 2014 angehört. Er wird neues Vorstandsmitglied der Bitten Mads Clausen's Foundation.

Mads Clausen, der Sohn von Jørgen Mads Clausen, wird Mitglied des Vorstands von Danfoss A/S. Er wird weiterhin als Vorstandsmitglied der Bitten Mads Clausen's Foundation tätig sein. Diese Position hat er seit 2015 inne.

Jens Martin Skibsted, der Sohn des ehemaligen Vorstandsmitglieds Bente Skibsted, der Tochter von Bitten und Mads Clausen, ist bereits Mitglied der Bitten Mads Clausen's Foundation, der er seit 2012 angehört.

Die endgültige Struktur und die Verteilung der Positionen in den Vorständen von Danfoss A/S werden nach der Hauptversammlung festgelegt. Mit 48,8 Prozent ist die Bitten Mads Clausen's Foundation Mehrheitsaktionärin von Danfoss A/S und hält 86 Prozent der Stimmen. Die Eigentumsstruktur sowie die strategische Ausrichtung von Danfoss A/S und der Bitten Mads Clausen's Foundation bleiben unverändert.

Danfoss entwickelt Lösungen, welche die Produktivität von Maschinen steigern, Emissionen reduzieren, den Energieverbrauch senken und die Elektrifizierung ermöglichen. Unsere Lösungen werden in Bereichen wie Kühlung, Klimatisierung, Heizung, Energieumwandlung, Motorsteuerung, Industriemaschinen, Automobil- und Schiffsbau sowie gelände- und straßentaugliche Nutzfahrzeuge und Maschinen eingesetzt. Wir bieten zudem auch Lösungen für erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sowie für die dezentrale Energieinfrastruktur von Städten.

Wir bieten unseren Kunden als globaler Technologiepartner mit weltweit führenden Positionen, fundiertem Praxis-Know-how und nachhaltigen Innovationen echten Mehrwert in unseren zentralen Geschäftsbereichen:

Danfoss Power Solutions Umfassende Lösungskompetenz in den Bereichen Mobil- und Industriehydraulik, Flüssigkeitstransport, Elektrifizierung und Software

Danfoss Climate Solutions Nachhaltige Heiz- und Kühllösungen für Gebäude, Kühlketten, Industrie und Infrastruktur

Danfoss Drives Lösungen für saubere Energie wie Frequenzumrichter, Leistungshalbleitermodule und die Elektrifizierung in der Automobilindustrie und in verschiedenen anderen Branchen

Unsere innovative Technikkompetenz reicht bis in das Jahr 1933 zurück. Danfoss ist ein Familienunternehmen, das mehr als 40.000 Mitarbeitende beschäftigt, 95 Fertigungswerken betreibt und Kunden in mehr als 100 Ländern in aller Welt beliefert.

