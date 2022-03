Goldman Sachs-Analystin, Sharon Bell, rät Anlegern in zwei Branchen zu investieren. Diese beiden könnten besonders von der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen wieder anzuheben, profitieren.

Besonders Energie- und Bank-Aktien seien momentan günstig zu haben, sagte die Aktienstrategin Sharon Bell, die für den europäischen Markt zuständig ist laut CNBC. Grund sei die Entscheidung der Fed, die Zinsen um ein Viertel anzuheben. Energie-Unternehmen und Banken würden davon profitieren.

Auf die Frage, ob sie Branchen wie den Finanz- und den Energiesektor sowie die Autoindustrie wegen der straffen Zinspolitik favorisiere, sagte sie im CNBC-Interview: Manche dieser genannten Sektoren seien immer noch unglaublich günstig, wenn man die längerfristige Aussicht betrachte. Die Energie- und die Bankenbranche seien im vergangenen Jahrzehnt beispielsweise sehr unbeliebte Sektoren gewesen, führte sie weiter aus. Als Grund nannte Bell, dass Anleger diese Branchen als rückschrittlich und verstaubt ansehen würden.

Doch das soll sich nun ändern. "In einer Umgebung, die höhere Zinsen verlangt und Energiepreise steigen, kann sich die Branche besser positionieren".

Die Bank of Amerika geht ebenfalls davon aus, dass die Finanzbranche von Zinserhöhungen profitieren wird, wie eine veröffentliche Liste zeigt. Auf dieser Liste stehen Werte wie Citizens Financial Group, East West Bancorp, Wells Fargo und SVB Financial Group, die Anleger im Auge behalten sollten.

Die US-Notenbank kündigte bereits an, weitere Zinserhöhungen auf den Weg zu bringen. Das Komitee halte in diesem Jahr sechs weitere Erhöhungen für möglich und erwarte drei Steigerungen für das Jahr 2023, heißt es in einer Mitteilung.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

