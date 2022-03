Wie bereits angekündigt musste die Aktie von Siemens Energy mit Beginn des heutigen Handelstages den DAX verlassen. Verluste an der Börse zieht der Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga am Montag zwar nicht nach sich. Allerdings ist die Rückstufung in den MDAX nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Tage symptomatisch.Knapp 40 Prozent hat Siemens Energy seit den Hochs Anfang 2021 verloren. Noch zum DAX-Aufstieg im März 2021 notierte die Aktie im Bereich der 30-Euro-Marke. Doch vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...