Saudi-Aramco verdoppelt Gewinn dank gestiegenen Ölpreisen

Der größte Ölkonzern der Welt, Saudi Aramco, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Rekordgewinn von 110 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Damit konnte das Unternehmen, welches zum größten Teil dem saudi-arabischen Königshaus gehört, seinen Gewinn im Vorjahresvergleich um etwa 124 Prozent steigern konnte. Eine treibende Rolle spielten hierbei die massiv steigenden Ölpreise, die im Zuge der geopolitischen Situation die höchsten Stände seit 2008 erreichten. Insgesamt, so Saudi Aramco, wolle man zukünftig sowohl die Ölförderkapazität als auch die Investitionen in Wasserstoff deutlich erhöhen. Damit setzt man weiterhin auf Expansion und versucht ein entscheidender Teil in der Wasserstoffzukunft zu sein.





Aktuell bewegen eine Reihe von relevanten Einflussfaktoren die Finanzmärkte und sorgen für Diskussion bei Derivatehändlern. Wie wird sich die nun eingeleitete Zinserhöhung in den USA auf Zertifikate auswirken? Was ist eigentlich eine Future-Rolle? Wie werden Zertifikate durch die erwartete Volatilität an den Börsen beeinflusst? Diese und weitere Fragen erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß am 24.03.2022 um 18:30 Uhr im Rahmen des kommenden, interaktiven HSBC-Webinars mit dem Titel "Aktien, Rohstoffe, Zinsen & Co - Zertifikate-Sprechstunde mit HSBC". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

