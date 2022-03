Der italienische Fernsehkonzern MFEA und ProSiebenSat.1-Großaktionär plant zumindest vorerst keine Übernahmeofferte für die deutsche Senderkette. "Aktuell haben wir keine derartigen Pläne. Was in einem Jahr ist, wird man dann sehen", sagte MFE-Finanzchef Marco Giordani dem "Handelsblatt". Wie bereits in den vergangenen Jahren äußerte sich der Manager kurz vor der Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 in einem Interview und sparte nicht mit Giftpfeilen ...

