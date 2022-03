Leipzig (ots) -Zum Inkrafttreten der Änderungs-Verordnung zur Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen sagt der sächsische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Igor Ratzenberger:"Es ist gut, dass in Sachsen bewährte Schutzmaßnahmen in der Pandemie beibehalten werden. Das Frühlingswetter und die Diskussionen über weitere Lockerungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, wie groß die gesundheitlichen Gefahren gerade für ältere und pflegebedürftige Menschen noch immer sind.Die Verordnung ist ein kleiner Schritt hin zum weiterhin wichtigen Schutz der pflegebedürftigen Menschen.Eine hohe Immunisierung der Bevölkerung mit Hilfe einer allgemeinen Impfpflicht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Die sächsischen Bundestagsabgeordneten aller Parteien sollten sich in den aktuellen Parlamentsberatungen für diesen Schritt einsetzen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 800 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.Pressekontakt:Jacqueline Kallé, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 13 56, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5176652