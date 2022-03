Berlin (ots) -Der Ehrenpräsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, wurde am vergangenen Freitag, den 17. März 2022 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Ehrung nahm der hessische Finanzminister, Michael Boddenberg, in der Dienstvilla des hessischen Ministerpräsidenten vor.Loewenstein stand von 2006 bis 2018 an der Spitze des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe und von 2001 bis 2007 auch an der Spitze des hessischen Verbands Baugewerblicher Unternehmer. Darüber hinaus vertrat er von 2007 bis 2013 die Interessen des Baugewerbes im Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewenstein, Jahrgang 1943, wurde 1975 an der technischen Hochschule Darmstadt promoviert, nachdem er bereits 1973 begonnen hatte, für die Jean Bratengeier Gruppe zu arbeiten.Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Reinhard Quast, gratulierte seinem Vorgänger zu dieser Auszeichnung: "Es war Loewensteins Grundüberzeugung, die Bau-Welt ein wenig besser zu machen, damit unsere mittelständischen Familienbetriebe auch morgen und übermorgen noch mit Freude und Engagement ihren Beitrag zum Wohlstand Deutschlands leisten können."Auch Frank Dittmar, Präsident des Verbands Baugewerblicher Unternehmer Hessen, würdigte Loewensteins Verdienste für das Baugewerbe: "Neben seiner Ablehnung von ÖPP im Straßenbau trat Loewenstein stets für die Beibehaltung der Fach- und Teillosvergabe öffentlicher Aufträge ein und mahnte die öffentliche Hand, ihre Bauherrenkompetenz, die sie über Jahre abgebaut hatte, wieder aufzubauen und wahrzunehmen, Themen, die heute gleichermaßen aktuell sind."Loewenstein hat sich stets für bessere Rahmenbedingungen für die mittelständische Bauwirtschaft eingesetzt. Egal ob Reformkommission Großprojekte, Fratzscher-Kommission oder Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen - der Präsident des deutschen Baugewerbes wurde nie müde, für seine Überzeugung einzutreten und für sie zu kämpfen.Für sein außerordentliches Engagement wurde Loewenstein bereits mehrfach ausgezeichnet. 2008 wurde ihm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 2011 das Goldene Handwerkszeichen verliehen. Aus Anlass seines 75. Geburtstags wurde Loewenstein mit dem Ehrenring des Deutschen Baugewerbes ausgezeichnet und 2018 wählte ihn die Mitgliederversammlung des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe zum Ehrenpräsidenten des größten und ältesten Bauverbands in Deutschland.Ein Foto der Verleihung finden SIe auf unserer Seite hier (https://www.zdb.de/meldungen/ehrenpraesident-loewenstein-mit-verdienstkreuz-ausgezeichnet).Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/5176663