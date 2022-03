Die USA haben die Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit in Myanmar offiziell als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft. Die Angriffe des Militärs seien "umfassend und systematisch", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag am Holocaust Memorial Museum in Washington. Aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...