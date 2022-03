NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Dass der Dialysekonzern seine nordamerikanische Tochtergesellschaft Fresenius Health Partners mit dem Nierenärzte-Netzwerk InterWell Health und Cricket Health, einem US-Anbieter von Nierentherapien, und seiner Plattform für Patientendaten, fusionieren wolle, sei ein vernünftiger Schritt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn FMC sei klarer Mehrheitseigner der neuen Einheit und gewinne über sie auch Zugang zu Patienten, die noch keine Dialyse benötigten. Der kurzfristige finanzielle Nutzen für FMC sei indes recht überschaubar./gl/la



