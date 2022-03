Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) meldet gleich zu Beginn des laufenden Winterbohrprogramms zur Nachverfolgung der Blackjack-Entdeckung auf seinem RC Projekt im Yukon erneut eine Häufung von sichtbarem Gold in den Bohrkernen, die in unmittelbarer Nähe der letztjährigen Entdeckung niedergebracht wurden. Sichtbares Gold war auch schon in ausgeprägter Form im Entdeckungs-Bohrloch DDRCCC-21-021 (Loch 21) angetroffen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...