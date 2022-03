Notenbank-Chef Jerome Powell hat in einer Rede am Montag erneut die Inflation in den USA thematisiert. Diese sei "viel zu hoch" und gefährde die ansonsten starke Wirtschaft des Landes. Keine Woche nach dem ersten Zinsschritt kündigte er weitere "notwendige Schritte" an. An der Wall Street kommt das zunächst nicht gut an.Die Fed werde alles daran setzen, die Inflation wieder zu senken - auch wenn das bedeutet, die Zinsen möglicherweise schneller und stärker als bisher erwartet anzuheben, so Powell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...