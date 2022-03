VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen will seine Bürger bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine finanziell unterstützen. Das baltische EU- und Nato-Land wird monatlich 150 Euro an Haushalte zahlen, die einen ukrainischen Flüchtling aufnehmen. Für jede zusätzlich weitere aufgenommene Person soll es 50 Euro geben, teilte die litauische Ministerin für soziale Sicherheit und Arbeit, Monika Navickiene, am Montag in Vilnius mit. Demnach ist vorgesehen, die Entschädigung ab dem zweiten Monat der Aufnahme von Ukrainern und für maximal drei Monate zu gewähren.

"Heute sehen wir, dass es an Unterkünften mangelt und der Zustrom von Menschen, die nach Litauen fliehen, nicht abnimmt", sagte Navickiene der Agentur BNS zufolge. Deshalb soll allen Litauern, die sich dazu bereit erklären, Flüchtlinge aufzunehmen, ein Anreiz geboten werden. Hauptziel sei aber weiterhin, die ankommenden Ukrainern so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit sie für sich selbst sorgen können.

In Litauen sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nach offiziellen Angaben rund 25 000 Kriegsflüchtlinge von den Behörden erfasst worden. Navickiene zufolge haben über 1200 davon bereits eine Beschäftigung in dem Baltenstaat gefunden, der an die russische Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus grenzt. Litauen hat rund 2,8 Millionen Einwohner.