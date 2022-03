DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Mynaric erhält $36 Millionen Auftrag von Northrop Grumman



21.03.2022 / 20:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LOS ANGELES, CA, 21. März 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) hat heute mit Northrop Grumman einen rechtskräftigen Vertrag über die Lieferung von optischen Kommunikationsterminals im Rahmen eines von der Space Development Agency geleiteten Raumfahrtprogramms der US-Regierung geschlossen. Der Vertrag mit einem Wert von $36 Millionen sieht Meilensteinzahlungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 und Produktlieferungen hauptsächlich in den Jahren 2023 und 2024 vor.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und raumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com. 21.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de