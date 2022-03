"Keine Kalorien" und "keine versteckten Zutaten", aber leider auch "kein Bier": Das ist das neue Virtual Heineken Silver. Dafür hat das virtuelle Bier aus dem Metaverse ganz andere Vorteile. Ein Bier, das eigentlich kein Bier ist: Virtual Heineken Silver lässt sich dank des Metaverse tatsächlich nur virtuell schlürfen. Das virtuelle Bier wurde im Rahmen einer Presseveranstaltung in einer virtuellen Brauerei in Horizon Worlds von Meta vorgestellt. Heineken-Bar in Decentraland Die Plattform, in der Heineken seine erste eigene Bar eröffnet, heißt Decentraland. Hier können sich ...

