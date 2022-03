Russland weigert sich, Satelliten von Oneweb ins All zu bringen. Daher haben sich die Briten an den Rivalen SpaceX gewandt, der jetzt aushilft. Die noch im kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur befindlichen Satelliten hat Oneweb verloren gegeben. Weil Großbritannien Russland und russische Firmen sowie Staatsbürger:innen vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit Sanktionen belegt hat, weigerte sich die russische Weltraumagentur Roskosmos, Satelliten der britischen Firma Oneweb in den Orbit zu bringen. Bisher hatten Sojus-Raketen von Roskosmos 428 Oneweb-Satelliten ins All befördert. Weitere 220 fehlen noch bis zum vollständigen Ausbau ...

