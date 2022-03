Nachdem es zum US-Handelsstart am Montag noch so aussah, als könnte die Wall Street an die fünftägige Gewinnserie aus der Vorwoche anknüpfen, haben aktuelle Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik die großen Indizes ins Minus gedrückt. Bis zum Handelsschluss konnten sie sich davon auch nicht mehr erholen.Der US-Leitindex Dow Jones beendete den Handel rund 0,6 Prozent tiefer bei 34.552,99 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent nahezu unverändert ...

