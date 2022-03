In den sozialen Medien ist zu lesen, dass erste Käuferinnen und Käufer von der Verarbeitungsqualität des jüngst vorgestellten iPad Air mit M1-Chip alles andere als zufrieden sind. Sie beschreiben knarzende Geräusche und dünnes Aluminium. Ob die Verarbeitungsqualität des neuen iPad Air 5 aus dem Modelljahr 2022 tatsächlich schlechter ist als bei den bisherigen Modellen werden wir hier bei t3n im Rahmen eines Tests noch selbst klären. Erste Erfahrungsberichte jener, die ihr Gerät bereits erhalten haben, deuten allerdings klar in diese Richtung. iPad Air 5 vermittelt schlechte Gefühle So soll das neue iPad Air ein merklich dünneres...

Den vollständigen Artikel lesen ...