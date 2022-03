In der vergangenen Woche gab es so manches positives Signal zu sehen und diverse Aktien, die zuvor schwer unter Druck geraten waren, konnten sich wieder einigermaßen erholen. Dennoch sind die Unsicherheiten nicht von der Hand zu weisen, welche weiterhin die Märkte dominieren und die kommen nicht nur aus Richtung Ukraine-Krieg.Bei BioNTech (US09075V1026) etwa machen sich viele weiterhin Gedanken darum, wie lange das Unternehmen mit Corona-Impfstoffen noch hohe Umsätze einfahren können wird. Mit steigenden Infektionszahlen in Europa fielen die Aussichten zuletzt ...

