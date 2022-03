Akquisition zur Stärkung der Expertise im Bereich Herz-Kreislauf und der regionalen Präsenz in Europa

NAMSA, ein international führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) für Medizintechnik, das globale End-to-End-Entwicklungsdienstleistungen anbietet, verkündete heute seine Absicht, ÅKRN Scientific Consulting, ein herausragendes europäisches Auftragsforschungsinstitut für Medizinprodukte mit Sitz in Madrid, Spanien, zu übernehmen.

ÅKRN, das 2018 gegründet wurde, spezialisiert sich auf herausragende klinische und regulatorische Dienstleistungen für die Branchen Medizinische Geräte und Diagnostika in Europa. Das Unternehmen ist in Medizin und Wissenschaft verwurzelt und hilft Sponsoren dabei, Medizintechnikprodukte von der medizinischen Entdeckung bis hin zur klinischen Entwicklung, Kommerzialisierung und Nachbetreuung nach der Markteinführung zu begleiten. ÅKRNs Team aus klinischen Wissenschaftlern und Projektmanagern ist für seine Expertise in der kardiovaskulären Forschung bekannt und steht seinen Kunden mit sorgfältiger Planung und hervorragender Ausführung während des gesamten klinischen Entwicklungsprozesses als zuverlässiger Berater zur Seite.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ÅKRN bei NAMSA begrüßen dürfen", sagte Dr. Christophe Berthoux, CEO von NAMSA. "Das Unternehmen ist aufgrund seiner Kompetenz in Bezug auf die europäischen Vorschriften für medizinische Geräte und die Bereitstellung außergewöhnlicher klinischer Unterstützung für Sponsoren im MedTech-Bereich hoch angesehen. Durch die Aufnahme der beiden in unser Team können wir unser Fachwissen vertiefen und die steigende Nachfrage nach sicherer, effizienter klinischer Entwicklung und Vermarktung lebensverändernder medizinischer Produkte erfüllen", meinte Dr. Berthoux abschließend.

Seit 1967 ist NAMSA weltweit führend auf dem Gebiet der Tests von medizinischen Geräten und unterstützt auch Sponsoren in den Bereichen Vorschriften, Kostenerstattung, Qualität und klinische Forschung. NAMSAs umfangreiche kontinuierliche Entwicklungsdienstleistungen unterstützen Kunden bei der Überwindung von Entwicklungshürden, der Entschärfung von Bedenken und der Rationalisierung von Maßnahmen zur Kommerzialisierung. Durch proaktive Planung der weltweit unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen und klinischen Forschungsverpflichtungen verkürzen die Dienstleistungen von NAMSA nachweislich die Zeit bis zur Markteinführung und reduzieren die Entwicklungskosten um bis zu 50 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt.

"ÅKRN ist ein großartiger Partner für NAMSA ich denke, wir passen perfekt zusammen, was die Unternehmenswerte und ein Team betrifft, das den gleichen Antrieb hat, der Medizintechnik- und der Diagnostikbranche außergewöhnliche Dienstleistungen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen", kommentierte Dr. Maria Nyåkern, CEO von ÅKRN. "Unser Team, das tief in Medizin und Wissenschaft verwurzelt ist, freut sich auf die Zusammenarbeit mit NAMSA, während wir unsere Präsenz weltweit und in Europa weiter ausbauen. Mit der erweiterten Expertise unserer gemeinsamen Organisationen werden wir als Weltmarktführer für kardiovaskuläre Forschungsdienstleistungen auftreten", schloss Dr. Nyåkern.

Die Übernahme von ÅKRN erhöht die globale Reichweite von NAMSA, das nun an 19 Standorten in APAC, Europa, Nord- und Südamerika Kunden aus der Medizintechnik betreut.

Preis und Bedingungen der geplanten Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

