CEO und CTO von Q4 erörtern "Aufbau der Plattform, die Kapitalmärkte verbinden wird"

Q4 Inc. (TSX: QFOR), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, verkündet den Start von "Q4 Connect", einer Veranstaltungsserie, die mit einem virtuellen Kamingespräch auf der virtuellen Event-Plattform von Q4 beginnen wird. Die Connect-Veranstaltungsserie wird Kapitalmarktteilnehmern u.a. die Gelegenheit bieten, über Trendthemen wie ESG zu diskutieren, sich über beste Vorgehensweisen auszutauschen und transformative Technologien zu erkunden.

Für das Eröffnungskamingespräch wird sich Q4-CEO Darrell Heaps mit Q4-CTO Warren Faleiro treffen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie sie die Interaktion auf den Kapitalmärkten grundlegend verändern können. Darrell and Warren werden schildern, wie Q4 eine moderne, skalierbare, verlässliche und sichere Plattform für Investorenbeziehungen sowie für die Käufer- und Verkäuferseite entwickelt, von einer eigens entwickelten virtuellen Event-Plattform für Investorenbeziehungen und die Kapitalmärkte bis zu aggregierten Daten und Analysen, die über die gesamte digitale Investor-Relations-Landschaft hinweg erfasst werden. Die Veranstaltungen werden im Voraus aufgezeichnet und ab dem 12. April auf der IR-Website von Q4 auf Abruf übertragen.

"Wir freuen uns, die erste von mehreren informellen Diskussionsrunden eröffnen zu dürfen. Die Veranstaltungsserie behandelt Themen, die für unsere Anleger äußerst relevant sind", sagte Darrell Heaps, CEO von Q4 CEO. "Im weiteren Sinne glauben wir, dass das Konzept der Verbindung im Mittelpunkt der Kapitalmärkte steht, wie beispielsweise das Zusammenführen der richtigen Investoren mit den richtigen Investment-Gelegenheiten und das Verbinden von Daten und Erkenntnissen, die Entdeckung und Engagement vorantreiben. Im Zuge unseres Bestrebens, die Investoren anzulocken und zu binden, die mehr über Q4 erfahren möchten, bieten wir einen einzigartigen Ansatz, um unsere Geschichte, unser Team, unsere Perspektiven und unsere Prioritäten zu erkunden."

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com.

