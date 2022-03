Die Aktie von Tesla hat am Montag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können, wenngleich sie die Tageshöchstkurse nicht ganz halten konnte. Am Ende ging das Papier mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 921,16 Dollar aus dem US-Handel. Am heutigen Dienstag steht die Eröffnung der Fabrik in Grünheide im Blickpunkt.Mit viel Prominenz wird am Dienstag in Grünheide bei Berlin die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla eröffnet. Zur Feier haben sich Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...