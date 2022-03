Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), Entwickler von technischem Silizium, einer Lithium-Ionen-Batterie mit Siliziumanode und volumetrischen 3D-Displays, ist eines der exklusiven Unternehmen, die ausgewählt wurden, um auf einer zweitägigen US-Konferenz zur Förderung der Entwicklung einer inländischen Batterie-Lieferkette zu präsentieren.

Dr. Michelle Tokarz, Vice President der Bereiche Partnerships und Innovation, referierte über die Entwicklung einer Lithium-Ionen-Batterie mit Siliziumanode durch die Coretec Group. Die Coretec Group macht sich die einzigartigen Eigenschaften von Cyclohexasilan und ähnlichen Molekülen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Siliziumanoden zunutze. Der Ansatz der Coretec Group ist in der Branche ein Novum und durch die kürzlich erfolgte Anmeldung eines vollständigen Gebrauchsmusters geschützt. Diese Entwicklung könnte große Auswirkungen auf den Markt für Elektrofahrzeuge haben.

Die zweitägige virtuelle Konferenz mit dem Titel "Bridging the Gap: Advancing America's Battery Manufacturing and Supply Chain" ("Schließen der Lücke: Förderung der US-amerikanischen Batterieproduktion und Lieferkette") lockte mehr als 1.400 Teilnehmer aus dem ganzen Land an, von denen fast die Hälfte aus der Industrie kam. Die Coretec Group wurde aus mehr als 100 Bewerbern für die Präsentation ausgewählt.

"Die Konferenz war eine hervorragende Gelegenheit, die Siliziumanoden-Technologie der Coretec Group mit potenziellen Partnern sowie mit führenden Vertretern aus Regierung und Industrie zu diskutieren", sagte CEO Matthew Kappers. "Wir sind überzeugt, dass unser Ansatz der Schlüssel ist, um die Leistungsfähigkeit von Siliziumanoden zu erschließen, wodurch sich die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien für alles von mobiler Elektronik bis zu Elektrofahrzeugen verlängern wird."

Die Forschungen haben gezeigt, dass Siliziumanoden die Kapazität haben, 10-mal mehr Lithium zu speichern als konventionelle Graphitanoden. Bisher haben die Versuche, die Möglichkeiten von Siliziumanoden auszuschöpfen, jedoch unter schlechten Lade- und Wiederaufladezyklen und einer verkürzten Lebensdauer der Batterien gelitten. Vereinfacht gesagt, müssen die Wissenschaftler erst noch das volle Potenzial von Siliziumanoden erschließen. Die Coretec Group ist davon überzeugt, dass ihr Ansatz die Entwicklung von Silizium-Nanopartikeln zur Lösung des Problems das Potenzial von Siliziumanoden erschließen wird, um die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien auf das nächste Level zu bringen.

"Wir entwickeln eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Siliziumanode, um die Vorteile unseres einzigartigen Ansatzes in Bezug auf den Lebenszyklus von Ladung und Wiederaufladung aufzuzeigen", sagte Dr. Tokarz. "Es war ein fantastisches Forum, um unseren Ansatz zu diskutieren, und es war uns eine Ehre, einen Beitrag für eine so angesehene Gruppe zu leisten."

Um mehr über den neuartigen Ansatz der Coretec Group für Siliziumanoden zu erfahren, sehen Sie sich die Präsentation der Coretec Group hier an oder besuchen Sie https://thecoretecgroup.com/.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com. Folgen Sie der Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220321005672/de/

Contacts:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833