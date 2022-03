DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

INFINEON - Trotz der erneut drohenden Engpässe zögert die Chipindustrie, die weltweite Arbeitsteilung aufzugeben. "Wenn wir die Globalisierung zurückdrehen, müssen wir massive Ineffizienzen in Kauf nehmen", mahnt Infineon-Chef Reinhard Ploss. Die Chipproduktion würde aufwendiger und damit teurer. Einfach nur die Lager aufzustocken, reiche nicht. "Wir unterhalten mitunter deutliche Vorräte. Aber einige Stoffe haben Verfallsdaten", sagte er. Derzeit sorgen sich die Chiphersteller um den Nachschub des für ihre Produktion wichtigen Gases Neon. (Handelsblatt)

TELEKOM - Führende Arbeitnehmervertreter der Deutschen Telekom haben den Vorstand dazu aufgefordert, die Standorte des Konzerns in Russland aufzugeben. Entsprechende Resolutionen, die dem Handelsblatt vorliegen, haben sowohl der Konzernbetriebsrat (KBR) als auch der Gesamtbetriebsrat der Deutschen Telekom AG (GBR) bis Ende vergangener Woche verabschiedet. (Handelsblatt)

AIRBUS - Wolfgang Schoder, Deutschland-Chef von Airbus Helicopters, sieht die Kooperation mit der Bundeswehr vor dem Neustart. Nur so könne das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Truppe zum Erfolg werden. Aktuell seien die Auftragsbücher nicht schlecht gefüllt. "Aber die Bundeswehr ist unser größter, unser wichtigster Kunde. Bestellungen der Bundeswehr haben bei uns Priorität", so der Manager. (SZ)

TESLA - Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) übt deutliche Kritik an der Sicherheitsphilosophie des Autobauers Tesla. Das US-Unternehmen würde etwa bestimmte Fahrfunktionen per Software freischalten, wenn die Fahrer eine gewisse Punktzahl in Abhängigkeit von ihrem Fahrkönnen erreichen. Das sei aus Sicht des KBA "nicht der richtige Weg", sagt KBA-Präsident Richard Damm. "Für uns gilt: Ein Fahrzeug beziehungsweise das System der Automatisierung muss so sicher und robust sein", dass es von allen Fahrern bedient werden könne. (Süddeutsche Zeitung)

SIX - Die Schweizer Börse Six hat das Segment Sparks eingeführt, in dem die Hürden für einen Börsengang deutlich niedriger sind als an anderen Handelsplätzen. Six-Chef Jos Dijsselhof will auf diese Weise nicht nur Schweizer Unternehmen anlocken, sondern auch Mittelständler und Wachstumsfirmen aus der Bundesrepublik. "Wir wollen mit unserem Angebot auch Firmen aus Deutschland und anderen europäischen und außereuropäischen Ländern ansprechen", kündigte Dijsselhof an. "Besonders attraktiv sind Börsengänge in der Schweiz in Segmenten wie Pharma, Biotech und Banking, da es dort bereits mehrere starke börsennotierte Schweizer Unternehmen gibt." (Handelsblatt)

SAMSUNG BIOLOGICS - Die Biopharma-Einheit des südkoreanischen Samsung-Konzerns will seine ersten Werke in den USA und Europa errichten. Nach der Pandemie will das Unternehmen seine globalen Lieferketten neu ausrichten. (Financial Times)

PROLOGIS - Der weltgrößte Lagerhaus-Eigentümer Prologis will Blackstones Logistik-Portfolio übernehmen. Das Unternehmen hat laut Financial Times eine Offerte über gut 21 Milliarden Euro für die Blackstone-Gesellschaft Mileway abgegeben, die ein Portfolio von etwa 2.000 Lagerhäusern in Europa unterhält. Es wäre der größte private Immobiliendeal aller Zeiten. (FT)

