BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: Geschäftsjahr 2021 von den negativen Folgen der Covid-19-Pandemie beeinflusst - Der Konzernjahresüberschuss beläuft sich auf 359 TEUR



22.03.2022 / 08:00

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:

Geschäftsjahr 2021 von den negativen Folgen der Covid-19-Pandemie beeinflusst - Der Konzernjahresüberschuss beläuft sich auf 359 TEUR Ingolstadt, 22. März 2022 - Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, eine Getränkeholding mit Schwerpunkt auf den süddeutschen Raum, war im Geschäftsjahr 2021 weiterhin von den Folgen der Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst. Die Absatz- und Umsatzentwicklung blieb aufgrund fehlender Gastronomie- und Handelsumsätze in den Monaten November und Dezember deutlich unter den Erwartungen zum Geschäftsjahresende zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum Bilanzstichtag 0,6 Mio. EUR, das entspricht einer EBIT-Marge von 4,3 %. Das Ergebnis vor Zinsergebnis, Ertragssteuern und Anlagenabschreibungen (EBITDA) beträgt 2,1 Mio. EUR, das entspricht einer EBITDA-Marge von 16 %. Der Konzernjahresüberschuss beläuft sich auf 359 TEUR. Das gesamte Eigenkapital betrug 10.697 TEUR, die Eigenkapitalquote lag bei 76,8 % (2020: 75,6 %). Der Geschäftsbericht 2021 kann ab Dienstag, den 19. April 2022, als pdf-Datei von der Investor Relations-Seite der Brauholding-Homepage (www.bhb-ag.de) heruntergeladen werden. Wie schon in den Vorjahren erhielt Herrnbräu bei renommierten nationalen und internationalen Bierwettbewerben wie dem World Beer Award und der DLG im Jahr 2021 zahlreiche Preise. Beim World Beer in London erhielt Herrnbräu Gold für Hefeweißbier hell und jeweils SILBER für Herrnbräu Pils und Bürgerliches Brauhaus Altbairisch Hell. Bei der Prämierung durch die DLG erhielt Herrnbräu für drei Biere Gold, und zwar für Herrnbräu Hefeweißbier hell, Herrnbräu Hefeweißbier dunkel sowie Herrnbräu Pils darüber hinaus DLG Silber für Herrnbräu Hell. Die neu eingeführte Sorte Bürgerliches Brauhaus Altbairisch Weiße wurde auf Anhieb mit der DLG Gold Medaille prämiert. Unternehmensprofil



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 beträgt 76,8 % und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 30 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 16 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität.



Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de



BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

Manchinger Str. 95

85053 Ingolstadt

Tel: +49 (0)841 631 205

Fax: +49 (0)841 631 211

E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de

www.bhb-ag.de

