Nemetschek liefert zweistelliges Wachstum. Der Vorstand gibt einen positiven Ausblick für 2022. Lichtblick von Volkswagen. Die Produktion in Wolfsburg soll sich wieder normalisieren. Palfinger warnte nachbörslich. Das Geschäft in Russland leidet unter den Sanktionen und die Verfügbarkeit von Lkws und Komponenten hat sich wieder reduziert.Asien entwickelt sich am Dienstagfrüh überwiegend positiv. Die meisten chinesischen Benchmarks und der KOSPI performen positiv. Der Nikkei 225 Index stieg stark und schloss bei 27.226 Punkten (+1,49 %). Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...