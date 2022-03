NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für S&T nach Zahlen von 32 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Schlussquartal 2021 des IT-Dienstleisters habe wegen der anhaltenden Lieferengpässe bei Chips überwiegend enttäuscht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigere Botschaft sei aber die Klarheit bezüglich des testierten Jahresabschlusses gewesen. Comtesse senkte seine Gewinnschätzungen, räumt der Aktie aber immer noch ein Kurspotenzial von mehr als 70 Prozent ein./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 16:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 20:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A0E9W5

