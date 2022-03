DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

22 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 21 March 2022 it purchased a total of 400,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.246 GBP1.046 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.216 GBP1.022 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.234552 GBP1.03215

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 21 March 2022 the Company purchased a total of 4,000,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin. The price paid per ordinary shares was EUR1.2480.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 718,946,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1035 1.246 XDUB 08:13:42 00057816934TRLO0 5540 1.246 XDUB 08:13:50 00057816937TRLO0 5540 1.246 XDUB 08:14:15 00057816946TRLO0 4565 1.246 XDUB 08:14:15 00057816947TRLO0 186 1.242 XDUB 08:21:20 00057817294TRLO0 37 1.242 XDUB 08:21:20 00057817293TRLO0 100 1.242 XDUB 08:21:20 00057817295TRLO0 4001 1.242 XDUB 08:21:36 00057817297TRLO0 4961 1.234 XDUB 08:26:46 00057817485TRLO0 1750 1.230 XDUB 08:39:49 00057817863TRLO0 4785 1.228 XDUB 09:01:45 00057818509TRLO0 1750 1.230 XDUB 09:25:52 00057819219TRLO0 1750 1.230 XDUB 09:26:12 00057819222TRLO0 4170 1.224 XDUB 09:43:11 00057819576TRLO0 4846 1.222 XDUB 09:55:05 00057819910TRLO0 790 1.224 XDUB 10:15:17 00057820521TRLO0 1000 1.224 XDUB 10:15:17 00057820524TRLO0 1250 1.224 XDUB 10:15:17 00057820523TRLO0 929 1.224 XDUB 10:15:17 00057820522TRLO0 92 1.224 XDUB 10:15:17 00057820526TRLO0 1000 1.224 XDUB 10:15:17 00057820525TRLO0 4423 1.222 XDUB 10:16:18 00057820578TRLO0 61 1.222 XDUB 10:24:52 00057820835TRLO0 4582 1.222 XDUB 10:24:52 00057820836TRLO0 5154 1.216 XDUB 10:52:31 00057822024TRLO0 587 1.220 XDUB 11:15:58 00057822713TRLO0 739 1.220 XDUB 11:15:58 00057822712TRLO0 784 1.220 XDUB 11:15:58 00057822711TRLO0 1809 1.220 XDUB 11:15:58 00057822710TRLO0 789 1.220 XDUB 11:15:58 00057822714TRLO0 2395 1.218 XDUB 11:15:59 00057822720TRLO0 1197 1.218 XDUB 11:15:59 00057822719TRLO0 1173 1.218 XDUB 11:15:59 00057822721TRLO0 4933 1.222 XDUB 11:48:32 00057824541TRLO0 5122 1.222 XDUB 12:00:32 00057824758TRLO0 1750 1.224 XDUB 12:43:21 00057825707TRLO0 1750 1.224 XDUB 12:43:23 00057825711TRLO0 1750 1.224 XDUB 12:53:32 00057825949TRLO0 1500 1.228 XDUB 13:06:28 00057826177TRLO0 1000 1.228 XDUB 13:06:28 00057826176TRLO0 1500 1.228 XDUB 13:06:28 00057826178TRLO0 16 1.228 XDUB 13:06:29 00057826180TRLO0 393 1.228 XDUB 13:06:29 00057826179TRLO0 295 1.226 XDUB 13:06:29 00057826181TRLO0 13736 1.230 XDUB 13:23:18 00057826676TRLO0 8875 1.230 XDUB 13:29:18 00057826914TRLO0 4481 1.230 XDUB 13:31:22 00057827042TRLO0 4327 1.230 XDUB 13:46:52 00057827816TRLO0 4650 1.230 XDUB 13:46:52 00057827815TRLO0 2000 1.230 XDUB 13:46:52 00057827814TRLO0 4878 1.220 XDUB 13:51:26 00057828153TRLO0 4500 1.224 XDUB 13:55:42 00057828378TRLO0 578 1.230 XDUB 14:09:04 00057829226TRLO0 444 1.230 XDUB 14:13:54 00057829603TRLO0 3000 1.230 XDUB 14:30:01 00057830852TRLO0 2065 1.230 XDUB 14:30:06 00057830866TRLO0 1750 1.230 XDUB 14:32:12 00057831120TRLO0 462 1.230 XDUB 14:32:17 00057831130TRLO0 1750 1.230 XDUB 14:35:01 00057831346TRLO0 1750 1.230 XDUB 14:36:01 00057831371TRLO0 1750 1.240 XDUB 14:50:29 00057832254TRLO0 7214 1.240 XDUB 14:50:29 00057832256TRLO0 1750 1.240 XDUB 14:50:29 00057832255TRLO0 327 1.240 XDUB 14:52:27 00057832346TRLO0 1750 1.240 XDUB 14:52:27 00057832345TRLO0 2023 1.240 XDUB 14:52:37 00057832359TRLO0 1750 1.240 XDUB 14:52:37 00057832358TRLO0 5013 1.240 XDUB 14:59:37 00057832836TRLO0 10246 1.240 XDUB 14:59:37 00057832837TRLO0 1604 1.240 XDUB 15:04:38 00057833034TRLO0 932 1.240 XDUB 15:04:38 00057833033TRLO0 2071 1.242 XDUB 15:09:37 00057833302TRLO0 1750 1.246 XDUB 15:15:59 00057833623TRLO0 2139 1.246 XDUB 15:15:59 00057833622TRLO0 94 1.244 XDUB 15:15:59 00057833628TRLO0 2216 1.244 XDUB 15:15:59 00057833627TRLO0 2100 1.244 XDUB 15:15:59 00057833626TRLO0 4493 1.244 XDUB 15:17:07 00057833670TRLO0 4970 1.244 XDUB 15:21:02 00057833834TRLO0 5306 1.244 XDUB 15:22:44 00057833973TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:22:44 00057833974TRLO0 5155 1.240 XDUB 15:29:40 00057834473TRLO0 4591 1.240 XDUB 15:29:40 00057834472TRLO0 4525 1.240 XDUB 15:32:17 00057834697TRLO0 1750 1.242 XDUB 15:32:17 00057834698TRLO0 50 1.240 XDUB 15:34:17 00057834860TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:34:17 00057834859TRLO0 5000 1.240 XDUB 15:34:17 00057834858TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:38:17 00057835260TRLO0 1867 1.240 XDUB 15:38:17 00057835259TRLO0 2110 1.240 XDUB 15:41:17 00057835451TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:41:17 00057835450TRLO0 197 1.240 XDUB 15:45:58 00057835739TRLO0 1750 1.240 XDUB 15:45:58 00057835738TRLO0 4500 1.240 XDUB 15:48:25 00057835889TRLO0 1221 1.240 XDUB 15:51:25 00057836024TRLO0 4500 1.240 XDUB 15:51:25 00057836023TRLO0 755 1.240 XDUB 16:00:11 00057836646TRLO0 214 1.240 XDUB 16:00:11 00057836649TRLO0 2100 1.240 XDUB 16:00:11 00057836648TRLO0 2100 1.240 XDUB 16:00:11 00057836647TRLO0 10255 1.240 XDUB 16:00:11 00057836650TRLO0 27837 1.240 XDUB 16:22:53 00057838355TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2000 104.60 XLON 08:19:30 00057817176TRLO0 2000 104.60 XLON 08:19:30 00057817177TRLO0 2000 103.60 XLON 08:26:46 00057817486TRLO0 2901 103.00 XLON 08:53:22 00057818229TRLO0 1211 103.00 XLON 09:43:11 00057819575TRLO0 957 103.00 XLON 09:43:11 00057819574TRLO0 499 103.00 XLON 09:43:11 00057819573TRLO0 2770 102.80 XLON 10:05:49 00057820245TRLO0 92 102.80 XLON 10:15:17 00057820520TRLO0 2499 102.80 XLON 10:15:17 00057820519TRLO0 2360 102.40 XLON 11:15:58 00057822708TRLO0 710 102.40 XLON 11:15:58 00057822709TRLO0 1453 102.20 XLON 11:15:59 00057822717TRLO0 1668 102.20 XLON 11:15:59 00057822718TRLO0 2985 102.60 XLON 11:48:32 00057824540TRLO0 1852 102.60 XLON 12:05:34 00057824855TRLO0 831 102.60 XLON 12:05:34 00057824854TRLO0 2204 102.40 XLON 12:05:36 00057824857TRLO0 487 102.40 XLON 12:05:36 00057824856TRLO0 1861 102.40 XLON 12:43:23 00057825710TRLO0 491 102.40 XLON 12:48:57 00057825828TRLO0 488 102.40 XLON 12:52:31 00057825929TRLO0 1059 102.40 XLON 12:53:32 00057825948TRLO0 1504 102.40 XLON 12:53:32 00057825947TRLO0 177 102.40 XLON 12:53:32 00057825946TRLO0 492 102.40 XLON 12:58:27 00057826034TRLO0 878 102.40 XLON 13:00:00 00057826077TRLO0 708 102.40 XLON 13:05:19 00057826165TRLO0 621 103.00 XLON 13:23:18 00057826675TRLO0 676 103.00 XLON 13:23:18 00057826674TRLO0 1456 103.00 XLON 13:23:18 00057826673TRLO0 2000 103.00 XLON 13:23:40 00057826681TRLO0 5923 103.20 XLON 13:36:10 00057827229TRLO0 469 103.20 XLON 13:36:10 00057827228TRLO0 64 103.20 XLON 13:36:10 00057827231TRLO0 146 103.20 XLON 13:36:10 00057827230TRLO0 2606 103.00 XLON 13:37:10 00057827316TRLO0 4000 103.00 XLON 13:40:32 00057827567TRLO0 2331 102.40 XLON 13:55:42 00057828381TRLO0 503 102.40 XLON 13:55:42 00057828380TRLO0 2000 103.00 XLON 14:09:00 00057829215TRLO0 2000 103.00 XLON 14:11:02 00057829428TRLO0 1000 103.00 XLON 14:13:53 00057829601TRLO0 1946 103.00 XLON 14:30:18 00057830894TRLO0 856 103.00 XLON 14:30:18 00057830893TRLO0 2000 103.80 XLON 14:52:07 00057832328TRLO0 500 103.60 XLON 14:53:28 00057832453TRLO0 2000 103.80 XLON 15:05:31 00057833102TRLO0 331 104.20 XLON 15:15:23 00057833595TRLO0 2666 104.20 XLON 15:15:23 00057833594TRLO0 3114 104.00 XLON 15:15:59 00057833621TRLO0 1202 104.20 XLON 15:15:59 00057833625TRLO0 2000 104.20 XLON 15:15:59 00057833624TRLO0 86 103.80 XLON 15:32:18 00057834701TRLO0 2500 103.80 XLON 15:32:18 00057834700TRLO0 1524 103.60 XLON 15:50:02 00057835934TRLO0 894 103.60 XLON 15:50:14 00057835938TRLO0 482 103.60 XLON 15:50:14 00057835937TRLO0 348 103.60 XLON 16:07:00 00057837231TRLO0 531 103.80 XLON 16:08:34 00057837325TRLO0 2500 103.80 XLON 16:08:34 00057837324TRLO0 1469 103.80 XLON 16:08:34 00057837326TRLO0 362 103.80 XLON 16:08:34 00057837327TRLO0 893 103.80 XLON 16:08:34 00057837328TRLO0 704 103.80 XLON 16:11:20 00057837493TRLO0 1998 103.80 XLON 16:11:20 00057837492TRLO0 1776 103.80 XLON 16:15:27 00057837798TRLO0 1000 103.80 XLON 16:15:27 00057837797TRLO0 1386 103.80 XLON 16:21:27 00057838217TRLO0

