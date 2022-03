von Sven Parplies, Euro am Sonntag Die Liste der Sorgen ist lang: Russland, China, die Pandemie, steigende Kosten. adidas setzt trotzdem auf kräftiges Wachstum in diesem Jahr. Um 15 Prozent schoss die Aktie des Sportartikelhersteller am Mittwoch nach oben, nachdem er seine Geschäftszahlen vorgelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...