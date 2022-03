München (ots) -Erfahrung schlägt Talent - Braunschweig besiegt den BVB II mit 1:0 durch eine Freistoß-Finte, bleibt mit nur einem Punkt Abstand auf den Dritten Saarbrücken Vierter. Ein schönes Einstandsgeschenk des Teams an die neue Präsidentin Nicole Kumpis, die zum Amtsantritt sogar das Fernziel Bundesliga ausgegeben hat: "Erst mal müssen wir den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Aber da arbeiten wir ja gerade dran", so Nicole Kumpis im Halbzeit-Interview bei MagentaSport. Schöne rosa Zukunftsbilder für die Eintracht-Fans, aber auch Trainer Michael Schiele "hat's schon gespürt: es kribbelt, vielleicht ein bisschen mehr wie sonst." Das Kribbeln geht weiter: Am Samstag kann die Eintracht durch einen Erfolg im Nachholspiel beim VfL Osnabrück (ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport) sogar zum Zweiten Kaiserslautern aufschließen. Für die junge Dortmunder Zweite ist es die 5. Niederlage in Folge. Einen Grund nannte BVB-Keeper Luca Unbehaun: "Wir sind manchmal nicht so schnell im Kopf wie der Gegner."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Montagsspiel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Ein Top-Nachholspiel folgt in der Länderspiel-Pause: das Verfolger-Duell VfL Osnabrück gegen Eintracht Braunschweig am Samstag, ab 13.45 Uhr live.BVB II - Eintracht Braunschweig 0:1Defensiver gestanden, wieder alles reingehauen, wieder verloren: zum 5. Mal in Folge, diesmal kassierten die Dortmunder Talente das Gegentor durch einen flott ausgeführten Freistoß in der 26. Minute. BVB-Trainer Enrico Maaßen bilanzierte: "Das war ein sehr, sehr intensives Spiel, es ist wahnsinnig viel Körperlichkeit auf dem Platz gewesen. Wir haben uns peu a peu in das Spiel reingearbeitet. Wir haben dann ein richtig gutes Spiel gezeigt, es war sehr ausgeglichen. Sehr, sehr ärgerlich, dass wir nach einem Freistoß, der kurz ausgeführt wird, das Gegentor kassieren. Wir haben auch gegen eine Klasse-Mannschaft gespielt, gegen die beste Auswärtsmannschaft."BVB-Keeper Luca Unbehaun: "Wir sind manchmal nicht so schnell im Kopf wie der Gegner und auch die Situationen nicht so schnell erkennen wir der Gegner. Aber: Wir sind immer noch eine U23 und ein Aufsteiger, wir lernen noch."Braunschweigs Trainer Michael Schiele hat mit seinem Team 4 der letzten 5 Partien gewonnen: "Klar sind wir happy! Es ist ein knappes Ergebnis, in der Summe ein verdientes Ergebnis. Wir hätten in der 2. Halbzeit den Sack auch schon früher zumachen können. Man hat gemerkt, dass der Gegner nicht wieder verlieren will, dass sie spielerisch stark sind, hohes Tempo haben. Sie haben defensiver gespielt. Umso schöner, dass wir nach einem schnellen Freistoß - naja: so schnell war der gar nicht - aber da das Tor herausspielen."Schiele zur Tabellensituation als Vierter mit einer Partie weniger: "Die anderen hatten vorgelegt. Von daher war's auch eine gute Reaktion. Es spricht auch für die Mannschaft. Man hat's schon gespürt: es kribbelt, vielleicht ein bisschen mehr wie sonst. Und dass wir den Dreier unbedingt ziehen wollten."Maurice Multhaup erzielte sein 7. Tor, weil er nach einem Freistoß wacher war wie die Dortmunder Abwehr: "Es war ein sehr schwieriges Spiel mit vielen langen Bällen. Wir wussten auch: es wird ein Kampfspiel und wer das 1. Tor macht, gewinnt vermutlich."Nicole Kumpis, seit letzter Woche Eintracht-Präsidentin war in der Halbzeit Interviewgast. Dass sie die einzige Klub-Präsidentin im deutschen Profi-Fußball ist, findet sie nicht so verwunderlich. Ohnehin komme es auf ihre Stärken an: "In Braunschweig hat es nie jemand zum Thema gemacht, dass ich eine Frau bin. Da wurde ich immer gemessen an den Kompetenzen, die ich mitbringe, und an der Person, die ich bin."Das Ziel Bundesliga hat sie zum Auftakt schon mal in den Raum geworfen - aber bitte gemach: "Erst mal müssen wir den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Aber da arbeiten wir ja gerade dran.... Wir reden da sicher über ein paar Jahre bevor wir wieder so weit sind, dass wir an der 1. Liga anklopfen können. Das wollen mit aller Ruhe angehen und mit aller Nachhaltigkeit."Fußball LIVE bei MagentaSport3. Liga - NachholspieleSamstag, 26.03.2022Ab 13.45 Uhr: VfL Osnabrück - Eintracht BraunschweigDienstag, 29.03.2022Ab 18.45 Uhr: SC Verl - FSV ZwickauFFBL - 18. SpieltagFreitag, 25.03.2022Ab 18.45 Uhr: SC Freiburg - Turbine PotsdamSamstag, 26.03.2022Ab 12.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - VfL WolfsburgSonntag, 27.03.2022Ab 12.45 Uhr: 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen, SC Sand - Werder BremenAb 15.45 Uhr: FC Bayern München - SGS Essen, TSG Hoffenheim - CZ JenaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5176767