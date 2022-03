Dance, der Premium-Abo-Service für E-Bikes und -Mopeds der Soundcloud- und Jimdo-Gründer, hat neue Millionen von mehreren Investor:innen an Land gezogen. Unter anderem sind Douglas-CEO Tina Müller und Blixa Bargeld von den Einstürzende Neubauten dabei. Erst vor wenigen Wochen hatte das Mobilitäts-Startup seinen Abo-Dienst in neue Städte gebracht und um E-Mopeds erweitert. Nun verkündet das Unternehmen um die Soundcloud-Gründer Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung und Jimdo-Mitgründer Christian Springub neue Investor:innen. Zum einen hat das Unternehmen eine Kreditfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro durch Triple Point Capital ...

