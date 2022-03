DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

GBC AG: GBC AG baut Research Coverage im Börsensegment Scale aus und bietet Emittenten attraktives Paket, um mehr als die Pflicht zu erfüllen



22.03.2022

GBC AG baut Research Coverage im Börsensegment Scale aus und bietet Emittenten attraktives Paket, um mehr als die Pflicht zu erfüllen Augsburg, den 22.3.2022. Das bankenunabhängige Researchhaus GBC AG baut die Research Coverage im Börsensegment für mittelständische Unternehmen Scale der Deutschen Börse aus. Für die Scale-Unternehmen hat GBC ein attraktives Paketangebot, um die Transparenzpflichten zu erfüllen sowie um institutionellen Investoren und Privatanlegern eine professionelle Analyse zur Verfügung stellen zu können. Denn ab dem 1. April 2022 müssen alle 46 derzeit im Scale gelisteten Emittenten regelmäßig Finanzanalysen (Initial Research und Updates) von mindestens einem selbstausgewählten Deutsche Börse Capital Market Partner erstellen lassen und veröffentlichen. Die bisherige verpflichtende Coverage über die Deutsche Börse direkt entfällt. "Als ein auf mittelständische Small & Midcaps fokussiertes Researchhaus freuen wir uns, wenn sich Marktsegmente für den börsennotierten Mittelstand gut entwickeln und die Transparenz dabei hoch bleibt oder sogar erhöht wird. Denn gerade Transparenz ist für Investoren im Nebenwertebereich besonders wichtig", so Manuel Hoelzle Chefanalyst von GBC AG. Die GBC AG ist bereits seit dem Jahr 2012 anerkannter und zugelassener Deutsche Börse Capital Market Partner. Derzeit befinden sich insgesamt mehr als 100 nationale und internationale börsennotierte Unternehmen in der Beobachtung der Analysten des bankenunabhängigen Researchhauses. Auch Scale-Unternehmen setzen - oft seit vielen Jahren - auf Research von GBC, um Anlegern mehr als das bisherige Pflicht-Research zur Verfügung zu stellen. Jüngstes Mitglied in der Scale-Coverage von GBC ist die Advanced Blockchain AG (DE000A0M93V6). Die Erststudie über den Blockchain Venture-Inkubator wird zeitnah veröffentlicht. Damit gehören bereits folgende Scale-Unternehmen zum Research-Portfolio von GBC: Advanced Blockchain AG (DE000A0M93V6), Deutsche Grundstücksauktionen AG (DE0005533400), EQS Group AG (DE0005494165), Helma Eigenheimbau AG (DE000A0EQ578), Magforce AG (DE000A0HGQF5), Media & Games Invest SE (MT0000580101), The Naga Group AG (DE000A161NR7), Vectron Systems AG (DE000A0KEXC7). Scale, das Segment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMU, ist ein registrierter KMU-Wachstumsmarkt. Er bietet den Unternehmen Zugang zu Investoren und eine effiziente Möglichkeit der Eigenkapitalfinanzierung. Als Segment des Open Market ist es eine Alternative zu den von der EU regulierten Segmenten General Standard und Prime Standard. Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

22.03.2022

