Große Ehre für Mainz Biomed (WKN: A3C6XX): Das Management der Krebsdiagnostik-Hoffnung durfte am gestrigen Montag in einer feierlichen Zeremonie die Schlussglocke der US-Technologiebörse Nasdaq läuten. Die Aufmerksamkeit rund um das innovative Unternehmen steigt damit weiter. So auch der Kurs. Mainz Biomed befindet sich auf dem Weg, mit seinem europaweit ersten gendiagnostischen Darmkrebsvorsorgetest "ColoAlert" Deutschland, Europa und die USA zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...