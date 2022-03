Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den geldpolitischen Großereignissen in der Eurozone und zuletzt in den USA sollte nun bis zur Veröffentlichung der nächsten Inflationsdaten etwas Ruhe am Anleihemarkt einkehren, so die Analysten der DekaBank.Die geldpolitischen Risikoprämien erscheinen zunächst ausreichend und gleichzeitig sollten die Stimmungsindikatoren für März die ersten Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Konjunktur in der Eurozone zeigen, berichten die Analysten der DekaBank. Weitere schnelle Renditeanstiege am langen Ende der Kurven in den USA und der Eurozone seien in dieser Situation zunächst wenig wahrscheinlich. ...

