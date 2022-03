Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi plant Medienberichten zufolge vier Elektroauto-Modelle - je zwei Mittelklasse-Modelle in der Preisspanne von 150.000 bis 200.000 Yuan und High-End-Modelle in der Preisklasse von 200.000 bis 300.000 Yuan. Ein erster Prototyp soll im dritten Quartal 2022 vorgestellt werden. Die Mittelklasse-Modelle in der Preisspanne von umgerechnet 21.400 bis 28.500 Euro ...

