Der Volkswagen-Konzern hat seine E-Strategie für den US-Markt konkretisiert. Der Hersteller will in den USA bis zum Jahr 2030 mehr als 25 neue Elektro-Modelle auf den Markt bringen und einen E-Anteil seines US-Fahrzeugabsatzes in Höhe von von 55 Prozent erreichen. Zudem ist eine eigene Zellfabrik in den USA geplant. Die E-Offensive von Volkswagen in den USA beginnt in diesem Jahr mit dem in Chattanooga ...

Den vollständigen Artikel lesen ...