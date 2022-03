Berlin (ots) -Erst wischen, dann waschen: Nach dem Auftragen einer wirkstoffhaltigen Salbe gilt es, die Hände gründlich mit einem Papiertuch abzuwischen. Erst dann sollten Sie sich die Hände waschen. Denn viele Schmerz- und Rheumamittel enthalten den Wirkstoff Diclofenac. Eine sachgerechte Entsorgung kann die Umwelt nachweislich entlasten. Dr. Boris Thurisch, Geschäftsfeldleiter Umwelt und Nachhaltigkeit beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) erklärt, was es zu beachten gilt.Der Umwelt zuliebe: richtiger UmgangBesonders häufig kommen Schmerzgele mit Diclofenac zum Beispiel bei Gelenk- und Muskelbeschwerden zum Einsatz. Gerade hier ist Vorsicht geboten:"Nach dem Einreiben einer schmerzenden Stelle mit einer Diclofenac-haltigen Salbe oder einem Gel neigen viele Menschen dazu, sich unmittelbar die Hände waschen zu wollen. Aber Vorsicht: So gelangt der Wirkstoff in den Wasserkreislauf - und das kann sich negativ auf das Ökosystem auswirken", erklärt Dr. Thurisch. "Studien zeigen, dass sich durch ein vorheriges Abwischen der Hände mit einem Papiertuch der Diclofenac-Gehalt im verwendeten Wasser um 66 Prozent reduziert", sagt Dr. Thurisch.BPI-Experten-Tipps zum verantwortungsbewussten Umgang mit Diclofenac-haltigen Salben oder Gelen- Entnehmen Sie nur die notwendige Menge und lesen Sie aufmerksam den Beipackzettel. Wenden Sie die Salben oder Gele nicht vorbeugend an (zum Beispiel, um Schmerzen beim Sport zu vermeiden).- Tragen Sie nur die notwendige Menge dünn auf das betroffene Hautareal auf. Schmieren Sie Wirkstoffsalben nicht großflächig, sondern nur lokal. Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden. Sie können auch eine Applikationshilfe oder einen Einmalhandschuh zur Anwendung verwenden und über den Restmüll entsorgen.- Wischen Sie sich ihre Hände nach dem Auftragen immer erst mit einem Papiertuch ab. Entsorgen sie dieses im Restmüll. Spülen sie das Tuch nicht in der Toilette herunter.- Waschen Sie sich erst im Anschluss gründlich die Hände.- Lassen Sie das wirkstoffhaltige Gel auf dem Hautareal einwirken, bevor Sie es waschen, abduschen oder mit Kleidung bedecken. So verhindern Sie, dass Diclofenac an der Kleidung haften bleibt und beim Waschen in das Abwasser gelangt.- Entsorgen Sie Restmengen des Arzneimittels sowie die Verpackung ebenfalls über den Restmüll.Weitere Informationen zum Thema Spurenstoffe finden Sie in unserem BPI-Themendienst Umwelt (https://www.bpi.de/de/themendienste/umwelt).HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keine Grundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Sie können keinen Arztbesuch ersetzen.Pressekontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/5176927