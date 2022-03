Die Papiere des Krebsfrüherkennungs-Spezialisten Mainz Biomed haben am Montag kräftig zulegen können. Am Ende gingen sie mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 16,85 Dollar aus dem US-Handel. Damit gelang der Aktie der Sprung über die 50-Tage-Linie, was als klares postives charttechnisches Signal gewertet werden kann.Die nächste Hürde, die es nun zu knacken gilt, ist das Februarhoch bei 18,63 Dollar.Am Montagabend durfte der Unternehmenschef Guido Baechler auf dem Times Square in New York zum Ende des ...

