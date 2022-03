Neue Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zur Zinswende treiben heute auch die Banktitel in Europa. Demnach könnte die Straffung in den USA noch aggressiver als gedacht vonstattengehen. Die Anleiherenditen steigen. Für die Commerzbank-Aktien bedeutet das heute Rückenwind, das Chartbild verbessert sich.Die Politik der US-Notenbank könnte die Zinsen noch schneller steigen lassen. Powell sagte gestern bei der National Association for Business Economics, dass die Erhöhungen noch höher als letzte Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...