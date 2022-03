Activision Blizzard hat in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC, die die Aktionäre zur Abstimmung über die Microsoft-Übernahme im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung einlädt, weitere Details zum Mega-Deal offenbart.Die Nachrichtenagentur Reuters wies auf eine Passage der SEC-Mitteilung hin, in der Activision Blizzard und Microsoft zur Vorlage weiterer Dokumente aufgefordert wurden. "Am 3. März 2022 erhielten sowohl Activision Blizzard als auch Microsoft ein Ersuchen um zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...