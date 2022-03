Berlin (ots) -In diesem Jahr ruft die nebenan.de Stiftung (https://www.nebenan-stiftung.de) deutschlandweit wieder zu tausenden kleinen Aktionen auf, um den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Dabei soll auch ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt werden.Ab sofort kann man auf der Internetseite www.tagdernachbarn.de eine Aktion in der eigenen Nachbarschaft anmelden und erhält dort ein kostenfreies Mitmach-Set mit u.a. Luftballons, Wimpelkette, Plakaten und Postkarten. Dieses Jahr soll der Tag der Nachbarn auch dazu genutzt werden, um den Zusammenhalt mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Hierfür finden sich auf der Website zahlreiche Tipps und Anregungen - von der Unterkunftsvermittlung für Geflüchtete bis zur Spendensammelaktion."In diesem Jahr zeigt sich wie selten zuvor die Bedeutung von nachbarschaftlichem Zusammenhalt - über alle Landesgrenzen hinweg. Deshalb rufen wir am diesjährigen Tag der Nachbarn nicht nur dazu auf, mit den Menschen der eigenen Nachbarschaft zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen, sondern auch ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen."Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de StiftungFür den Tag der Nachbarn können sich Privatpersonen ebenso anmelden wie Vereine, Kitas, Schulen, Mehrgenerationenhäuser und lokale Gewerbe aus der Nachbarschaft. Auch zahlreiche Kommunen und Bundesländer beteiligen sich und laden ihre Bürger*innen zum Mitmachen ein.Im vergangenen Jahr gab es am Tag der Nachbarn in ganz Deutschland rund 5.000 Aktionen, wie gemeinsame Spaziergänge in der Nachbarschaft, Hinterhof-Konzerte und Hilfspakete für ältere Nachbar*innen. Das große nachbarschaftliche Engagement, das sich gerade in der Pandemie gezeigt hat, soll auch in diesem Jahr weiter gestärkt werden.Hinweise zu den offiziellen Corona-Regelungen und eine Deutschlandkarte mit allen angemeldeten Aktionen finden sich auf der Internetseite www.tagdernachbarn.de.Der Tag der Nachbarn wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie, den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland und EDEKA.Über die nebenan.de StiftungDie nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert konkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Neben dem Tag der Nachbarn vergibt die Stiftung jährlich den Deutschen Nachbarschaftspreis, der besonders engagierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt und sie zugleich bekannt machen soll, um andernorts zur Nachahmung anzuregen. Die nebenan.de Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk aus Partnern in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.Pressekontakt:Laura Schneberger // 030 - 346 55 77 62 // presse@nebenan-stiftung.deGerne stellen wir Kontakt zu Veranstalter*innen vor Ort her oder vermitteln Ihnen ein Interviewmit der Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung Katharina Roth.Original-Content von: nebenan.de Stiftung gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129932/5176990